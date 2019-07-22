Результати виборів в Раду: хто проходить до парламенту за списками

За підсумками позачергових парламентських виборів у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил. Про це свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії.

Згідно з даними обробки 50,24% протоколів, за партійними списками до парламенту проходять:

"Слуга народу" (42,44%) - 122 місця. "Опозиційна платформа - За життя" (12,87%) - 37 місць. "Європейська солідарність" (8,65%) - 25 місць. "Батьківщина" (8,02%) - 23 місця. "Голос" (6,39%) - 18 місць.

Списки прохідних кандидатів в депутати:

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія опрацювала 50,24% протоколів на позачергових парламентських виборах. За даними ЦВК, лідирує партія "Слуга народу", за неї проголосували 42,44% виборців. Друге місце займає "Опозиційна платформа За життя" з 12,87%. У "Європейської солідарності" - 8,65%, у партії "Батьківщина" - 8,02%. За партію "Голос" проголосували 6,39% виборців.

Відзначимо, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати на мажоритарних округах. Така кількість обумовлена тим, вибори в 26 округах, які розташовані на окупованих Росією територіях, зараз неможливі.