Результати виборів в Раду: хто проходить до парламенту за списками

Попередні дані за підсумками опрацювання 50% протоколів
За підсумками позачергових парламентських виборів у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил. Про це свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії.
Згідно з даними обробки 50,24% протоколів, за партійними списками до парламенту проходять:
Списки прохідних кандидатів в депутати:
Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія опрацювала 50,24% протоколів на позачергових парламентських виборах. За даними ЦВК, лідирує партія "Слуга народу", за неї проголосували 42,44% виборців. Друге місце займає "Опозиційна платформа За життя" з 12,87%. У "Європейської солідарності" - 8,65%, у партії "Батьківщина" - 8,02%. За партію "Голос" проголосували 6,39% виборців.
Відзначимо, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати на мажоритарних округах. Така кількість обумовлена тим, вибори в 26 округах, які розташовані на окупованих Росією територіях, зараз неможливі.