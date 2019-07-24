Результати виборів в Раду: залишилось визначити переможців менше 20 округів

Згідно з попередніми результатами виборів у Верховну раду, переможців не визначено ще в 17 округах з 199. Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому.

На даний момент обробка протоколів триває в Донецькій (49 і 52 округи), Житомирській (66 округ), Закарпатській (70 округ), Івано-Франківській (86 округ), Київській (95,96, 98 округу), Кіровоградській (100 округ), Луганській (107 округ), Львівської (125 округ), Миколаївській (127 округ), Полтавській (148 округ), Черкаській (195 округ), Чернівецькій (204 округ), Чернігівській (206, 207 округу) областях.

Лідери на округах

49 - Валерій Гнатенко від ОПЗЖ (38,07%) і Борис Колесников від "Опоблоку" (32,50%).

52 - Євген Яковенко від "Батьківщини" (29,17%) і Олег Погодін від ОПЗЖ (26,54%).

66 - Тетяна Грищенко від "Слуги народу" (28,75%) і самовисуванець Віталій Журавський (20,41%).

70 - Михайло Лаба від "Слуги народу" (26,42%) і Іван Дрогобецький від ОПЗЖ (18,17%).

86 - Олександр Матусевич від "Слуги народу" (27,93%) і самовисуванець Анатолій Дирів (26,84%).

95 - Олександр Горобець від "Слуги народу" (29,93%) і самовисуванець Володимир Карплюк (21,51%).

96 - Ольга Василевська-Смаглюк від "Слуги народу" (41,74%) і самовисуванець Ярослав Москаленко (18,14%).

98 - Сергій Бунін від "Слуги народу" (42,22%) і самовисуванець Сергій Міщенко (21,06%).

100 - Ігор Мурдий від "Слуги народу" (43,50%) і самовисуванець Станіслав Березкін (16,60%).

107 - самовисуванець Олександр Сухов (28,95%) і Олександр Сорокін від "Слуги народу" (18,66%).

125 - самовисуванець Андрій Лопушанський (23,43%) і самовисуванець Юрій Доскіч (18,49%).

127 - Олександр Пасічний від "Слуги народу" (38,09%) і самовисуванець Ігор Дятлов (17,40%).

148 - Анастасія Ляшенко від "Слуги народу" (25,92%) і самовисуванець Фахраддін Мухтаров (21,02%).

195 - Олег Арсенюк від "Слуги народу" (41,17%) і самовисуванець Євген Курбет (26,86%).

204 - Валерій Божик від "Слуги народу" (50,97%) і самовисуванець Максим Бурбак (22,39%).

206 - Антон Поляков від "Слуги народу" (33,15%) і самовисуванець Максим Микитась (22,23%).

207 - Максим Зуєв від "Слуги народу" (25,34%) і самовисуванець Ігор Рибаков (24,80%).

Зазначимо, раніше повідомлялося про 177 мажоритарників-переможців. На даний момент до числа переможців приєдналися також:

Анатолій Драбівський ("Слуга народу", 12 округ Вінницької області);

Сергій Демченко ("Слуга народу", 29 округ Дніпропетровської області);

Павло Бакунець ("Самопоміч", 122 округ Львівської область);

Ігор Васильківський ("Слуга народу", 139 округ Одеської області);

Олександр Ткаченко ("Слуга народу", 141 округ Одеської області);

Таким чином, на даний момент визначені переможці в 182 мажоритарних округах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що за попередніми результатами, у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.