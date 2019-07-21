Результати виборів в Раду у Львові

Вибори в Раду 2019 проходять за пропорційною системою - в загальнодержавному окрузі та одномандатних округах у регіонах. Детально про результати парламентських виборів у Львові, дані екзит-полів і ЦВК - в матеріалі РБК-Україна.

Голосування у Львові

У Львові голосування організовано на 4 виборчих округах в різних районах міста:

ОВО №115 - Сихівський р-н, частина Личаківського р-ну 94 дільниці, орієнтовно 168 762 виборців;

ОВО №116 - Залізничний р-н, частина Шевченківського р-ну, 81 дільниця, орієнтовно 170 976 виборців;

ОВО №117 - частина Шевченківського р-ну, Галицький р-н, Франківський р-н, 97 дільниць, орієнтовно 168 510 виборців;

ОВО №118 - частина Личаківського р-ну, частина Шевченківського р-ну, 38 дільниць.

Від округу №115 ЦВК зареєструвало 10 кандидатів-мажоритарників. Андрій Зібран, Володимир Квурт, Юрій Михальчишин, Руслан Секела, Михайло Хміль йдуть на вибори в Раду як самовисуванці. Андрій Москаленко балотується від партії "Самопоміч", Наталя Піпа - від партії "Голос", Богдан Рабешко - від "Батьківщини", Катерина Шубка - від партії "Слуга народу".

В ОВО №116 зареєстровано 13 кандидатів-мажоритарників. В. Доманський, І. Зінкевич, В. Клим, І. Козак, С. Лисецька - самовисуванці. В. Веремчук йде на вибори від партії "Громадянська позиція", М. Княжицький - від "Європейської солідарності", Р. Мельник - від партії "Слуга народу", І. Подоляк - від Об'єднання "Самопоміч", В. Попович - від партії "Сила і честь", М. Романяк - від партії "Голос", Н. Тимчій - від "Батьківщини", І. Фаріон - від ВО "Свобода".

У 117-му одномандатному окрузі на вибори в Раду йдуть 15 кандидатів. Р. Галейко (партія "Патріот"), Л.Ніцой ("Народний Рух України"), Я. Рущишин ("Голос"), Т. Стецьків ("Громадянська позиція", І. Тенюх (ВО "Свобода"), Р . Фединяк ("Слуга народу"), А. Шевців ("Самопоміч"), Н, Шмігель ("Батьківщина"). Ю .Зірченко, І. Матковський, М. Мицак, В. Пилат, О. Стахів, Ю. Стех , О. Юринець - самовисуванці.

Від львівського ОВО №118 на парламентські вибори зареєстровано 11 кандидатів-мажоритарників. Від політичних партій: Г. Васильченко ("Голос"), Ю. Вуй ( "Аграрна партія України"), У. Дорош ("Громадянська позиція"), А. Жиравецький ("Сила і честь"), Т. Кльофа ("Самопоміч"), Л.Мельнічук (ВО "Свобода"), А. Федецький ("Слуга народу"). Самовисуванці: Б. Дубневич, О. Косик, А. Павлів, І. Юськевич.

Рейтинги

За результатами соціологічного опитування групи "Рейтинг" від 6-10 липня, найбільший відсоток підтримки серед жителів західного регіону країни має партія "Слуга народу" (35% серед тих, хто визначився з вибором).

На другому місці електоральних симпатій - партія Святослава Вакарчука "Голос" (12%). Політичну силу Петра Порошенко "Європейська солідарність" підтримують 10% респондентів із західної України. За "Батьківщину" готові віддати голоси 6% опитаних. Решта партій отримали менше 5% голосів.