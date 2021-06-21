Результати переговорів щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США з'являться до серпня, - Маас

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в інтер'єрах Die Welt.

"З-під дії останніх штрафних заходів, прийнятих Вашингтоном, були виведені німецькі компанії і окремі персони. Зараз переговори тривають, ми збираємося знайти рішення до серпня. Німецька делегація була нещодавно у Вашингтоні", - сказав міністр.

Він зазначив, що сторони домоглися важливого прогресу в питанні будівництва "Північного потоку-2".

Раніше радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон як і раніше виступає проти російського газопроводу "Північний потік-2" і продовжить вводити санкції.

Нагадаємо, кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет вважає за необхідне газопровід" Північний потік-2 " для його країни. Але він також вважає, що газопровід не повинен шантажувати Україну.

Україна розраховує, що позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2" може змінитися після виборів у країні.