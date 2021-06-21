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Результаты переговоров по "Северному потоку-2" между Германией и США появятся к августу, - Маас

Автор: РБК-Украина

К августу Германия и США достигнут первых результатов переговоров относительно строительства газопровода "Северного потока-2". Сейчас переговоры продолжаются.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интерью газете Die Welt.

Он отметил, что стороны добились важного прогресса в вопросе строительства "Северного потока-2".

"Из-под действия последних штрафных мер, принятых Вашингтоном, были выведены немецкие компании и отдельные персоны. Сейчас переговоры продолжаются, мы собираемся найти решения до августа. Немецкая делегация была недавно в Вашингтоне", - сказал министр.

Ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского газопровода "Северный поток-2" и продолжит вводить санкции.

Напомним, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет считает необходимым газопровод "Северный поток-2" для его страны. Но он также считает, что газопровод не должен шантажировать Украину.

Украина рассчитывает, что позиция Германии по "Северному потоку-2" может измениться после выборов в стране.

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Северный поток-2