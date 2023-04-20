Результативная ничья с "Бенфикой" позволила "Интеру" выйти в 1/2 финала ЛЧ

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи

"Интер" – "Бенфика" – 3:3

Голы: Барелла,14, Аурснес,38, Мартинес,68, Корреа,78, Силва,86, Муса,90+5.

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Хозяева поля перед началом поединка чувствовали себя довольно комфортно, ведь положительный результат в первом матче, в котором команда Симоне Индзаги получила преимущество в два мяча, позволял "Интеру" отдать мяч сопернику и "сидеть" на своей половине поля в ожидании атак. На 14-й минуте матча, после обрезки игроков "Бефики", хавбек итальянцев Николо Барелла воспользовался случаем и отправил мяч в дальнюю девятку ворот соперника. Гостям необходимо было отыграть уже три мяча, в одной из атак забить все-таки удалось, полузащитник Фредрик Аурснес на 38-й минуте замкнул подачу с правого фанга от Рафы Силвы и сравнял счет в матче.

Во втором тайме форвард Лаутаро Мартинес забил второй мяч в ворота гостей после очередной контратаки хозяев поля. На 78-й минуте, заменивший на поле Лаутаро, Хоакин Корреа забил третий мяч для своей команды. При общем счете 5:1 по сумме двух матчей "Бенфика", имея в запасе всего 15 минут, не покидала попыток поразить ворота миланцев. Команда сражалась до конца и сумела в конце поединка отыграть два мяча, на 86-й минуте ворота соперника поразил Антонио Силва, а на 90+5 забил хорватский нападающий Петар Муса.