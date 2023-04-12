Лига чемпионов: "Интер" уверенно обыграл "Бенфику" на выезде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

"Бенфика" – "Интер" – 0:2

Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пенальти)

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Инициативой в первые минуты неожиданно завладели гости. И первый упущенный момент – в пассиве "орлов". Димарко фактически подарил мяч Рамушу в пределах штрафной миланцев, но его удар сумел парировать Онана.

В дальнейшем же на поле стало больше борьбы. "Интер" активно прессинговал лиссабонцев на каждом клочке поля. "Бенфика" оказалась неготовой к такому подходу "нерадзурри", поэтому фактически отказалась от атакующей игры и ввязалась в "рубку" между двумя уголовными зонами.

Методические попытки "Интера" усугубить ситуацию с флангов принесли плоды на старте второго тайма. К атаке подключился центрбек Бастони, который выполнил навес на дальнюю стойку от левого края. Там оказался Барелла и головой отправил мяч в дальний угол – 0:1.

Гол "открыл" матч. "Бенфика" чуть ли не в ответной атаке трижды пыталась нанести решающий удар, но каждый раз оборона миланцев оказывалась на пути мяча. Далее в центре внимания оказался Мхитарян. Экс-звезда УПЛ прорвался в штрафную и пробил, но кипер сумел парировать удар.

"Интер" создал еще несколько случаев, но забил второй раз после помощи соперника. Это Мариу сыграл рукой на линии штрафной – пенальти. К отметке подошел Лукаку и уверенным выстрелом в нижний угол установил окончательный счет поединка. Теперь "нерадзурри" стали однозначным фаворитом противостояния.