В оккупированном Мелитополе раздались взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы в воскресенье, 5 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь" .

Местные СМИ сообщают, что два взрыва были слышны примерно в районе Нового Мелитополя.

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Взрывы в городе подтвердил мэр Иван Федоров. Так, по его словам, жители слышали взрывы в нескольких районах на севере и западе города.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что россияне массово перемещают своих солдат и военную технику в город и готовятся к обороне.

РБК-Украина также сообщало, что Федоров отреагировал на "назначение" оккупантами Мелитополя "столицей" Запорожской области.

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