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В оккупированном Мелитополе раздались взрывы

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Мелитополь, Воскресенье 05 марта 2023 18:29
В оккупированном Мелитополе раздались взрывы Иллюстративное фото: в оккупированном Мелитополе раздались взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы в воскресенье, 5 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

Местные СМИ сообщают, что два взрыва были слышны примерно в районе Нового Мелитополя.

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Взрывы в городе подтвердил мэр Иван Федоров. Так, по его словам, жители слышали взрывы в нескольких районах на севере и западе города.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что россияне массово перемещают своих солдат и военную технику в город и готовятся к обороне.

РБК-Украина также сообщало, что Федоров отреагировал на "назначение" оккупантами Мелитополя "столицей" Запорожской области.

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