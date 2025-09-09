Результаты выборов в Норвегии: почему формирование коалиции может стать драмой

На парламентских выборах в Норвегии, состоявшихся 8 сентября 2025 года, лейбористы сохранили власть, но формирование коалиции обещает непростые переговоры.
Итак, на парламентских выборах в Норвегии лейбористская партия премьер-министра Йонаса Гара Стере сумела сохранить власть, получив 89 мандатов - всего на три больше необходимого большинства. Это дает ей шанс сформировать правительство, хотя вероятнее всего - в формате меньшинства, что потребует договоренностей с союзниками.
На парламентских выборах в Норвегии консерваторы и их союзники понесли значительные потери, что стало худшим результатом для правоцентристов за последние десятилетия.
Консервативная партия под руководством бывшего премьер-министра Эрны Солберг потеряла около шести пунктов по сравнению с предыдущим голосованием. Это - самый слабый результат за много лет, что ставит под сомнение перспективы политического восстановления консерваторов в ближайшем будущем.
Однако не только консерваторы потеряли поддержку. Две партии, которые ранее выступали союзниками лейбористов, также потерпели ощутимые поражения:
На фоне падения крупных сил некоторые меньшие партии сумели укрепить свои позиции:
Такие результаты свидетельствуют о дальнейшей фрагментации норвежской политики. Крупные партии теряют долю голосов, а меньшие политические силы постепенно усиливают влияние, что усложнит процесс формирования стабильных коалиций в новом парламенте.
Хотя лейбористы премьера Йонаса Гара Стере сохранили большинство и контроль над правительством, политический ландшафт страны становится все более раздробленным, а переговоры о будущих коалициях - более сложными.
Рост цен и инфляция стали главным вызовом для избирателей.
Налог на богатство вызвал горячие споры: лейбористы поддерживали его как инструмент социальной справедливости, тогда как оппозиция выступала за отмену.
Энергетическая политика и отношения с ЕС также были в фокусе после выхода Центристской партии из коалиции в начале года.
Хотя лейбористы удержали власть, перед ними - непростые переговоры с другими партиями для создания стабильного большинства. Правительство сосредоточится на борьбе с инфляцией, вопросах социального равенства и устойчивого развития.
