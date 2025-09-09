Результаты выборов в Норвегии: почему формирование коалиции может стать драмой

Итак, на парламентских выборах в Норвегии лейбористская партия премьер-министра Йонаса Гара Стере сумела сохранить власть, получив 89 мандатов - всего на три больше необходимого большинства. Это дает ей шанс сформировать правительство, хотя вероятнее всего - в формате меньшинства, что потребует договоренностей с союзниками.

Расклад сил

На парламентских выборах в Норвегии консерваторы и их союзники понесли значительные потери, что стало худшим результатом для правоцентристов за последние десятилетия.

Консервативная партия под руководством бывшего премьер-министра Эрны Солберг потеряла около шести пунктов по сравнению с предыдущим голосованием. Это - самый слабый результат за много лет, что ставит под сомнение перспективы политического восстановления консерваторов в ближайшем будущем.

Однако не только консерваторы потеряли поддержку. Две партии, которые ранее выступали союзниками лейбористов, также потерпели ощутимые поражения:

Центристская партия упала с 13,6% до 5,7%.

Социалистическая левая партия (так называемые "красные-зеленые") снизилась с 7,6% до 5,5%.

На фоне падения крупных сил некоторые меньшие партии сумели укрепить свои позиции:

Партия "Красные" (экс-коммунисты) несколько поднялась и достигла 5,4%;

Зеленые прибавили более полупроцента и остановились на уровне 4,6%.

Такие результаты свидетельствуют о дальнейшей фрагментации норвежской политики. Крупные партии теряют долю голосов, а меньшие политические силы постепенно усиливают влияние, что усложнит процесс формирования стабильных коалиций в новом парламенте.

Хотя лейбористы премьера Йонаса Гара Стере сохранили большинство и контроль над правительством, политический ландшафт страны становится все более раздробленным, а переговоры о будущих коалициях - более сложными.

Ключевые темы выборов

Рост цен и инфляция стали главным вызовом для избирателей.

Налог на богатство вызвал горячие споры: лейбористы поддерживали его как инструмент социальной справедливости, тогда как оппозиция выступала за отмену.

Энергетическая политика и отношения с ЕС также были в фокусе после выхода Центристской партии из коалиции в начале года.

Граждане голосовали на фоне войны в Украине и политических изменений в США, что подтолкнуло избирателей сделать ставку на стабильность и опытное руководство.

Хотя лейбористы удержали власть, перед ними - непростые переговоры с другими партиями для создания стабильного большинства. Правительство сосредоточится на борьбе с инфляцией, вопросах социального равенства и устойчивого развития.