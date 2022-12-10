Кислица в СБ ООН: Освобождение территорий - доказательство того, что западное оружие служит по назначению

В Украине действует трехуровневая система контроля и надзора за вооружениями, поставляемыми западными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы во время заседания Совета Безопасности.

"Парламентский контроль обеспечивается временной специальной комиссией. Президент реализует свои полномочия через СНБО. На правительственном уровне Минобороны и ВСУ совместно с иностранными партнерами осуществляют непосредственный контроль и мониторинг поставок вооружений в Украину, а также движения международной технической помощи", - пояснил дипломат.

Таким образом Кислица ответил на обвинение России в якобы попадании западного оружия из Украины в третьи страны.

По его словам, Москва, чтобы показаться убедительной, "заворачивает ложь в многочисленные сроки и названия, технические характеристики и цифры - все это должно придать фейкам вид фактов".

Постпред напомнил, что РФ еще в начале сентября уже озвучивала в Совбезе ООН подобные обвинения. Однако после этого ВСУ приступили к операции по освобождению востока и юга страны.

"Это самое мощное и убедительное доказательство того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению - помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории, - подчеркнул Кислица.