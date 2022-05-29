ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія знову обстріляла Чернігівську та Сумську області, було кілька вибухів

Новость на русском →
Чернігівська область, Сумська область, Неділя 29 травня 2022 15:35
Росія знову обстріляла Чернігівську та Сумську області, було кілька вибухів Фото: російські війська обстрілюють прикордонні населені пункти (facebook com mod mil rus)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 29 травня 2022 року, російські війська знову обстріляли прикордонні населені пункти в Чернігівській та Сумській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

Повідомляється, що по обіді противник обстріляв з території Росії населені пункти біля кордону в Чернігівській і Сумській областях.

"Близько 12:43 зафіксовано 7 вибухів (приходів) в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає. О 13:00-13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів (приходів, попередньо міномет) в районі Бачевська. Втрат серед особового складу і техніки немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські журналісти потрапили під обстріл в районі Бахмута прямо в прямому ефірі.

Крім того, сьогодні вранці російські війська в черговий раз обстріляли житлові квартали Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область Сумская область Війна Росії проти України
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу