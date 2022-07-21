Внаслідок ранкового обстрілу Харкова одна людина загинула, 17 поранених

Російські окупанти обстріляли з самого ранку Харків. В результаті 17 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

"Другий день поспіль і приблизно в той же час окупант б'є по зупинках громадського транспорту. Як результат - вже один загиблий і 17 поранених, з яких один вкрай важкий", - написав він у Telegram .

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу загинула одна людина, а стан одного з поранених вкрай тяжкий.

"За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в результаті обстрілу одного з житлових районів Харкова 17 осіб отримали поранення", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ почали обстрілювати один з житлових масивів Харкова. Жителів міста закликали не виходити з укриттів. При цьому в місті був "приліт" до медичного закладу.

Напередодні вранці по одному з районів Харкова російські окупанти також завдали ракетних ударів.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару по Харкову вранці 20 липня загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина.