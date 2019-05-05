У результаті ударів Ізраїлю по сектору Газа загинули дев'ять людей

В результаті нальотів з повітря ізраїльських сил з палестинського сектору Газа загинули щонайменше дев'ять людей. Про це в неділю повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на власні джерела.

За даними телеканалу, дев'ятою жертвою ізраїльських атак став арабський хлопець, який загинув при розриві ракети в таборі Бурейдж, розташованому в центральній частині сектора. Раніше стало відомо, що через удари померла вагітна жінка та її однорічна донька, а також підліток.

Нагадаємо, вдень 4 травня ізраїльські військові почали наносити удари по об'єктам ХАМАС у секторі Газа.

РБК-Україна писало, що армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 70 об'єктах бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл, а також знищила один підземний тунель, проритий терористами "Ісламського джихаду". Також повідомлялося, що з сектора Газа по Ізраїлю за день випустили близько 220 ракет.

США і ЄС закликали сторони припинити обстріли і забезпечити деескалацію ситуації на кордоні.