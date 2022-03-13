Обстріл на Житомирщині: зруйновано будинок та дитячий садок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Житомирській області.

"Знову ворожий обстріл 13 березня о 15;15 у містечку Малин Коростенського району Житомирської області. В результаті падіння уламків ракети пошкоджено один житловий будинок і приміщення дитячого садка. Загиблих і травмованих немає", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники т техніка.

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