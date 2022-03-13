ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл на Житомирщині: зруйновано будинок та дитячий садок

Новость на русском →
Житомирська область, Неділя 13 березня 2022 18:26
Обстріл на Житомирщині: зруйновано будинок та дитячий садок Обстріл міста Малин в Житомирській області (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти обстріляли 13 березня місто Малин Коростенського району Житомирської області. Уламки ракет впали на житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Житомирській області.

"Знову ворожий обстріл 13 березня о 15;15 у містечку Малин Коростенського району Житомирської області. В результаті падіння уламків ракети пошкоджено один житловий будинок і приміщення дитячого садка. Загиблих і травмованих немає", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники т техніка.

Обстріл на Житомирщині: зруйновано будинок та дитячий садокОбстріл на Житомирщині: зруйновано будинок та дитячий садокОбстріл на Житомирщині: зруйновано будинок та дитячий садокОбстріл на Житомирщині: зруйновано будинок та дитячий садок

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в результаті авіаудару по аеродрому в Кропивницькому загинуло семеро людей.

Також ми писали про те, що з початку російського вторгнення загинули понад 30 працівників Укрзалізниці.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир
NEWS
Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну
Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді