Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: перші подробиці

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Місце удару не розкривається, але у місті чули декілька потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника мера Дніпра Михайла Лисенка .

За словами чиновника, у місті через ракетний удар можуть спостерігатися перебої з водою.

"Не потрібно заповнювати ванни водою. Ми вже працюємо", - заявив він.

Місцеві пабліки повідомляють, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі. Однак поки що офіційних повідомлень щодо цього не було.

Оновлено.

Мер міста Борис Філатов також відреагував на удар. За його словами, проблеми з водопостачанням можуть бути в районах Робочої та ЮМЗ.

"Енергетики, газовики та водоканал працюють", - розповів керівник міста.

Оновлено 23:10.

Як повідомив представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков, в результаті ракетного удару загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Він повертався в автобусний парк, коли прилетіла російська ракета.

Оновлено 23:15.

Очільник області Валентин Резніченко повідомив про трьох загиблих та 15 поранених в результаті російської атаки. Удар, за його словами, було завдано по промисловому підприємству і вулиці поряд з ним.