У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Дніпрі під час повітряної тривоги прогриміло кілька вибухів. Подробиць поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що на даний момент прогриміло п'ять вибухів. Місцевих жителів просять не залишати безпечні укриття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи в Кривому Розі. Однак, за уточненою інформацією, це були звуки обстрілів на кордоні Дніпропетровської та Миколаївської областей.

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