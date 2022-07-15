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У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Дніпро, П'ятниця 15 липня 2022 21:09
У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Дніпрі після вибухів піднімаються стовпи диму (t.me/dnipro_now)
Автор: Сергей Новиков

У Дніпрі під час повітряної тривоги прогриміло кілька вибухів. Подробиць поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що на даний момент прогриміло п'ять вибухів. Місцевих жителів просять не залишати безпечні укриття.

Фото: наслідки вибухів у Дніпрі (t.me/dnipro_now)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи в Кривому Розі. Однак, за уточненою інформацією, це були звуки обстрілів на кордоні Дніпропетровської та Миколаївської областей.

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