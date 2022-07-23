В результаті обстрілів Сумської області є загиблий, - ОВА

Сьогодні, 23 липня, росіяни кілька разів обстріляли громади Сумської області. В результаті атак окупантів загинув мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в ефірі телемарафону .

"У Білопільській громаді було пряме влучання російського артилерійського снаряда в трактор, загинув фермер", - розповів Живицький.

При цьому, за його словами, росіяни обстріляли Шалигінську і Краснопільську громади з мінометів і великокаліберної стрілецької зброї.

Також по населених пунктах Хотинської та Миколаївської громад окупанти випустили 10 ракет з двох літаків.