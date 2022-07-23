В результате обстрелов Сумской области есть погибший, - ОВА

Сегодня, 23 июля, россияне несколько раз обстреляли громады Сумской области. В результате атак оккупантов погиб мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в эфире телемарафона .

"В Белопольской громаде было прямое попадание российского артиллерийского снаряда в трактор, погиб фермер", - рассказал Живицкий.

При этом, по его словам, россияне обстреляли Шалыгинскую и Краснопольскую громады из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Также по населенным пунктам Хотинской и Николаевской громад оккупанты выпустили 10 ракет из двух самолетов.