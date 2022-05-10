ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донбасі

Новость на русском →
Україна, Вівторок 10 травня 2022 21:31
ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донбасі Фото: Збитий російський гвинтокрил (t.me/UkraineNow)
Автор: Антон Федорців

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують давати відсіч армії РФ, зокрема і в небі над Донбасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Угруповання Об'єднаних сил у Facebook.

Упродовж доби 10 травня українські воїни відбили 12 атак російських окупантів. Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил завдали ворогу суттєвих втрат, знищивши 12 танків понад два десятки броньованої та спеціальної інженерної техніки.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", – йдеться в повідомленні.

Тим часом у Донецькій області впродовж дня російські війська вбили трьох цивільних. Загинули мирні мешканці Мар’їнки, Авдіївки та Калинового.

До слова, Збройні сили відбили 4 атаки ворога на Сході та знищили 260 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донбас ВС РФ ООС Війна Росії проти України
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки