Туреччина продовжує стягувати танки до Ідлібу

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Туреччина зміцнює військові частини, дислоковані в прикордонних районах

Туреччина продовжує стягувати військову техніку на кордон з Сирією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Чергова колона бронетранспортерів і танків досягла району Рейханли провінції Хатай на кордоні з сирійським Ідлібом.

"Військова техніка перекинута на кордон з Сирією з метою зміцнення військових частин, дислокованих у прикордонних районах", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що колона турецької військової техніки в неділю, 2 лютого, перетнула кордон з Сирією і увійшла на територію провінції Ідліб. Деякі арабські ЗМІ повідомляють, що на територію Сирії в'їхали мінімум 40 бронемашин і танків з Туреччини.

Як відомо, у листопаді 2019 року Туреччина відновила військову операцію в Сирії. Військова кампанія "Джерело світу" повинна була тривати до повного усунення терористичної загрози на півночі Сирії.

Війна в Сирії почалося в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.