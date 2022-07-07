В результаті обстрілу Харкова є загиблі, кількість поранених зросла

В результаті обстрілу Харкова з РСЗВ загинули два мирних жителя. Кількість поранених збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Харківської облради Наталію Попову у Facebook.

За її словами, одному з постраждалих надали медичну допомогу на місці події.

"Кількість поранених внаслідок обстрілів Харкова росіянами зросла до чотирьох. Попередньо два загиблих", - розповіла Попова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 7 липня, приблизно о 17:30 жителі Харкова почули кілька вибухів.

Пізніше у Харківській ОВА розповіли, що окупанти атакували північну частину міста за допомогою РСЗВ. При цьому повідомлялося про трьох поранених.

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