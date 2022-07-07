ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Харків обстріляли з РСЗВ: швидка забрала трьох поранених

Новость на русском →
Україна, Четвер 07 липня 2022 18:36
Харків обстріляли з РСЗВ: швидка забрала трьох поранених Фото: Харків обстріляли з РСЗВ, є три поранених (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти нанесли удари по одному з районів Харкова. Попередньо - реактивними системами залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється.

"Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру", - написав Синєгубов.

Він додав, що на місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні в 17:30 у Харкові пролунали сильні вибухи. Очевидці повідомили про обстріл у північній частині міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника