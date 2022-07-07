Харків обстріляли з РСЗВ: швидка забрала трьох поранених

Окупанти нанесли удари по одному з районів Харкова. Попередньо - реактивними системами залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється.

"Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру", - написав Синєгубов.

Він додав, що на місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.