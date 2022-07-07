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У Харкові пролунали вибухи, повітряної тривоги не було

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Україна, Четвер 07 липня 2022 18:11
У Харкові пролунали вибухи, повітряної тривоги не було Фото: у Харкові пролунали вибухи, повітряної тривоги не було (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Звуки вибухів чули практично у всіх районах Харкова, повідомляють про "прильоти" у північній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Объектив".

Перші повідомлення про вибухи в місті з'явилися близько 17:30, на той момент повітряна тривога, як і загроза артобстрілу в місті оголошені не були.

Офіційної інформації про вибухи у Харкові станом на 18:00 не було.

Нагадаємо, 6 липня російські війська вдарили по районах Харкова та області. В результаті обстрілу є руйнування і поранені.

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