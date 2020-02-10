В результаті нападів на бази в Іраку понад 100 військових США отримали черепно-мозкові травми

У результаті обстрілу американських авіабаз в Іраку понад 100 військових США отримали черепно-мозкові травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що чиновники, які говорили на умовах анонімності сказали, що було зареєстровано понад 100 випадків ЧМТ, у порівнянні з 64 раніше зареєстрованими у минулому місяці.

У свою чергу,

Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку ракетами з установки "Катюша" знову обстріляли військову авіабазу, де розміщуються американські військові. Військова база розташована в 80 кілометрах на північ від Багдада.

Як писало РБК-Україна раніше, в ніч з 7 на 8 січня Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази неподалік Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці США знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку. Так, більшість військ вилетіли з бази, інші ховалися в бункерах за два з половиною години до початку ракетного удару. При цьому військові зазначили, що їм було відомо про заплановану атаку, проте вони не знали, якого роду вона буде.