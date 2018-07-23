В результаті масштабної ДТП на Кубі постраждали майже 40 осіб
Як повідомляється, троє людей перебувають у важкому стані
На Кубі в результаті масштабної ДТП за участю пасажирського автобуса і вантажівки отримали поранення 37 осіб. Про це повідомляє видання Granma.
Так, за попередніми даними, автобус зіткнувся з Камазом. Як зазначається, вантажівка в момент аварії стояла на місці, коли в неї ззаду врізався автобус.
Повідомляється, що постраждалих доставили в госпіталь.
Також уточнюється, що троє людей перебувають у важкому стані.
Фото: місце пригоди
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південному заході Німеччини, у федеральній землі Баден-Вюртемберг в результаті масової дорожньо-транспортної пригоди за участю 10 автомобілів загинули щонайменше чотири людини.
Раніше, 20 липня, в Мексиці в результаті зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки загинули 13 осіб. За попередніми даними, у мікроавтобуса відмовили гальма і він на великій швидкості врізався у припарковану на узбіччі вантажівку.