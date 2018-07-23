В результате масштабного ДТП на Кубе пострадали почти 40 человек

Новости Происшествия 23.07.2018 - 08:17
Фото: всех пострадавших в результате ДТП на Кубе госпитализировали в больницу (granma.cu)
Фото: всех пострадавших в результате ДТП на Кубе госпитализировали в больницу (granma.cu)

Как сообщается, трое людей находятся в тяжелом состоянии

На Кубе в результате крупного ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика получили ранения 37 человек. Об этом сообщает издание Granma.

Так, по предварительным данным, автобус столкнулся с Камазом. Как отмечается, грузовик в момент аварии стоял на месте, когда в него сзади врезался автобус.

Сообщается, что пострадавших доставили в госпиталь.

Также уточняется, что трое людей находятся в тяжелом состоянии.

В результате масштабного ДТП на Кубе пострадали почти 40 человек

Фото: место происшествия

Напомним, ранее сообщалось, что на юго-западе Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием 10 автомобилей погибли по меньшей мере четыре человека.

Ранее, 20 июля, в Мексике в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибли 13 человек. По предварительным данным, у микроавтобуса отказали тормоза и он на большой скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик.

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