В результате масштабного ДТП на Кубе пострадали почти 40 человек
Как сообщается, трое людей находятся в тяжелом состоянии
На Кубе в результате крупного ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика получили ранения 37 человек. Об этом сообщает издание Granma.
Так, по предварительным данным, автобус столкнулся с Камазом. Как отмечается, грузовик в момент аварии стоял на месте, когда в него сзади врезался автобус.
Сообщается, что пострадавших доставили в госпиталь.
Также уточняется, что трое людей находятся в тяжелом состоянии.
Фото: место происшествия
Напомним, ранее сообщалось, что на юго-западе Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием 10 автомобилей погибли по меньшей мере четыре человека.
Ранее, 20 июля, в Мексике в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибли 13 человек. По предварительным данным, у микроавтобуса отказали тормоза и он на большой скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик.