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В Анталії в результаті лісової пожежі постраждали понад 50 осіб

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Середа 28 липня 2021 18:06
В Анталії в результаті лісової пожежі постраждали понад 50 осіб Фото: в Анталії спалахнули лісові пожежі (twitter.com/pusholder)
Автор: РБК-Україна

В Анталії в результаті лісової пожежі постраждали щонайменше 53 людини. Всі постраждалі звернулися за медичною допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

47 постраждалих перебувають на кисневій терапії. Після неї вони будуть виписані з медустанов.

Також у одного громадянина 30% опіку тіла, а в іншого зламана нога.

Також при гасінні загоряння одна пожежна машина перекинулася, водій отримав важкі поранення.

Нагадаємо, сьогодні у турецькому місті Манавгат району Анталії спалахнула лісова пожежа. Жителів трьох мікрорайонів евакуювали.

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