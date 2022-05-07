Окупанти обстріляли лікарню, хімзавод і десятки будинків у Луганській області

Російські окупанти в Луганській області обстріляли лікарню, хімічний завод і десятки житлових будинків. За добу пошкоджено або зруйновано 36 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської ОДА.

Повідомляється, противник 24 рази обстріляв житлові райони міст Луганської області. Зокрема, в Сєвєродонецьку пошкоджена лікарня в старій частині міста. Тривають артилерійські атаки на" Азот", після кожної з них піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність снарядів, що не розірвалися. Вчора вибухонебезпечних предметів там не виявлено.

За словами начальника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у Золотому зруйновано 11 будинків, у Попасній - 10, п'ять багатоповерхівок у Сєвєродонецьку, чотири - у Рубіжному.

"У Лисичанську два будинки не підлягають жодному відновленню - це ознака "русского мира". Один вдалося врятувати. Також там сталося загоряння на станції технічного обслуговування. Надходить інформація про руйнування житлового фонду в Гірському і Горіховому", - додав Гайдай.