Окупанти обстріляли лікарню, хімзавод і десятки будинків у Луганській області
Російські окупанти в Луганській області обстріляли лікарню, хімічний завод і десятки житлових будинків. За добу пошкоджено або зруйновано 36 будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської ОДА.
Повідомляється, противник 24 рази обстріляв житлові райони міст Луганської області. Зокрема, в Сєвєродонецьку пошкоджена лікарня в старій частині міста. Тривають артилерійські атаки на" Азот", після кожної з них піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність снарядів, що не розірвалися. Вчора вибухонебезпечних предметів там не виявлено.
За словами начальника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у Золотому зруйновано 11 будинків, у Попасній - 10, п'ять багатоповерхівок у Сєвєродонецьку, чотири - у Рубіжному.
"У Лисичанську два будинки не підлягають жодному відновленню - це ознака "русского мира". Один вдалося врятувати. Також там сталося загоряння на станції технічного обслуговування. Надходить інформація про руйнування житлового фонду в Гірському і Горіховому", - додав Гайдай.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Донбасі відбили 8 атак окупантів і знищили багато військової техніки.
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