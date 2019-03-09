В результаті аварії літака у США загинули 5 осіб

Причина аварії встановлюється

В результате крушения самолета Piper в Соединенных Штатах Америки (США) погибли пятеро людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Miami Herald.

Как сообщается, в пятницу, 8 марта, в американском штате Флорида двухмоторный самолет Piper PA-23-250 упал в озеро Окичоби. Самолет следовал из аэропорта города Тампа в аэропорт Палм-Бич.

Отмечается, что на момент инцидента в самолете находились 5 человек. В результате аварии все люди, находившиеся в самолете, погибли.

Сейчас причина падения самолета неизвестна.

Напомним, ранее на юге американского штата Флорида в Форт-Лодердейле разбился легкомоторный самолет. Самолет врезался в жилой небоскреб, в результате чего погиб пилот. По словам очевидцев, все выглядело так, будто самолет потерял управление и врезался в здание.

Как писало РБК-Украина, в Иране в результате авиакатастрофы спасательного вертолета погибли пятеро людей. Авиакатастрофа произошла в иранской провинции Чегармехаль и Бахтиария. Жертвами катастрофы стали трое пилотов и двое медработников.

Ранее, власти Испании заявили, что за 100 километров на север от Мадрида в результате аварии легкомоторного самолета погибли 2 человека. Оба погибших были пассажирами на самолете, который вылетел с местного аэродрома.