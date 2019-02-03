В результаті аварії автобуса в РФ загинули 7 осіб

Серед загиблих є діти

Российские спасатели заявили, что в результате аварии автобуса с детьми на трассе Калуга - Вязьма в Калужской области (Россия) погибли 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, жертвами опрокидывания автобуса стали восемь человек, среди которых четверо детей и трое взрослых, которые их сопровождали.

Отмечается, что всего в автобусе находилось 48 человек. Более 20 человек получили ранения.

Причина дорожно-транспортного происшествия пока не установлена. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся.

Водитель автобуса был задержан и направлен на медицинскую экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калужской области России в результате опрокидывания автобуса, перевозившего детей, погибли люди. Некоторые российские СМИ писали, что в результате аварии погибли 8 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харьковской области на трассе "Киев - Харьков-Довжанский" в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля "Таврия", который стоял на обочине, погиб один человек, еще 4 получили травмы.

Ранее, 1 февраля в Киеве маршрутный автобус столкнулся с припаркованным грузовиком, в результате аварии пострадали восемь человек - водитель и пассажиры маршрутки.