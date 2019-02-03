В Росії перекинувся автобус з дітьми, є загиблі

Фото: на місці ДТП (з відкритих джерел)

В результаті ДТП загинули дві людини

У Калузькій області Російської Федерації в результаті аварії автобусу, який перевозив дітей, загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За попередніми даними, в результаті перевертання автобусу загинули двоє дорослих, ще 16 дітей отримали травми.

Деякі російські ЗМІ повідомляють, що в результаті аварії загинули 8 осіб, ще шестеро затиснуті в середині автобусу. Четверо постраждалих знаходяться у важкому стані.

Причина аварії встановлюється.

Нагадаємо, раніше в Харківській області на трасі "Київ - Харків-Довжанський" сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter і легкового автомобіля "Таврія", який стояв на узбіччі. В результаті ДТП загинула одна людина, ще 4 отримали травми.

Раніше, у Києві на Кільцевій дорозі ввечері у п'ятницю, 1 лютого, маршрутний автобус зіткнувся з припаркованою вантажівкою, в результаті аварії постраждали вісім осіб - водій та пасажири маршрутки.

Як писало РБК-Україна раніше, у Києві на площі Перемоги сталася масштабна аварія за участі п’яти автомобілів, внаслідок якої загинула людина, ще троє були госпіталізовані.

Додамо, що 27 грудня під Києвом сталася ДТП за участю фури та маршрутки 309. Аварія сталася в Обухівському районі на 39 км траси Київ-Знам'янка близько 6:30. В результаті пригоди шестеро пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.