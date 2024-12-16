По результатам Временной следственной комиссии ВР: необоснованно завышенные цены на лекарства снизят

По результатам работы Временной следственной комиссии ВР, которая была созвана по инициативе Юлии Тимошенко, необоснованно завышенные цены на лекарства должны быть снижены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Европейской фармацевтической ассоциации.
"Вчера завершилось совещание ключевых игроков фармацевтического рынка относительно необоснованно завышенных цен на лекарства, созванное по инициативе руководительницы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины Юлии Тимошенко", - отметили в ассоциации.
Отмечается, что внесенные в ходе работы комиссии инициативы повлияют на демонополизацию рынка и удешевление лекарств в аптеках.
Среди основных решений:
Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала в парламенте создание временной следственной комиссии, которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников в торговле лекарствами.
По ее словам, два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Они контролируют 89% рынка, который составляет 175 млрд грн в год. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.
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