Результат тяжелой работы. В ВСУ высказались об успехах в пределах Горловки

У Фитьо поинтересовались, есть ли какие-то детали освобождения террикона в пределах Горловки от российских оккупантов.

"Детали такие, что мы видели в ежедневных сводках Генерального штаба. Мы все видели прекрасно, что южнее Бахмута украинские подразделения продолжают свои штурмовые действия. Украинские защитники находятся в активной обороне", - ответил он.

Фитьо подчеркнул, что при любом лучшем случае украинские военные переходят к атакам, улучшают свое тактическое положение.

По его словам, "это приятная новость, но не сенсация".

"Это тяжелая, кропотливая работа наших защитников и соответственно на данном этапе она принесла вот такой результат", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что украинским защитникам удалось отбить у оккупантов один из терриконов, который находится в пределах Горловки.

Также в ходе операции бойцы ВСУ захватили в плен российских солдат.