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Результат важкої роботи. У ЗСУ висловилися про успіхи в межах Горлівки

Ілюстративне фото: у ЗСУ висловилися про успіхи в межах Горлівки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Успішні дії українських військових у тимчасово окупованій Горлівці стали результатом важкої роботи. Захисники перебувають в активній обороні на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

У Фітьо поцікавилися, чи є якісь деталі звільнення терикону в межах міста від російських окупантів.

"Деталі такі, що ми бачили в щоденних зведеннях Генерального штабу. Ми всі бачили чудово, що на південь від Бахмута українські підрозділи продовжують свої штурмові дії. Українські захисники перебувають в активній обороні", - відповів він.

Фітьо підкреслив, що за будь-якого кращого випадку українські військові переходять до атак, покращують своє тактичне становище.

За його словами, "це приємна новина, але не сенсація".

"Це важка, кропітка робота наших захисників і відповідно на даному етапі вона принесла такий результат", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що українським захисникам вдалося відбити в окупантів один з териконів, що знаходиться в межах Горлівки.

Також під час операції бійці ЗСУ захопили у полон російських солдатів.

 

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