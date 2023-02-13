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Резникову назначат новых заместителей: среди них - основатель фонда "Вернись живым"

Фото: основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега (facebook.com/deynega)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал назначение новых заместителей главы ведомства. Одним из них может стать основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дейнеги в Facebook.

" Я сейчас очень близок к назначению на должность заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации", - написал он.

По его словам, он согласился на эту должность по двум причинам:

  • сейчас нет обязательств, которые его сдерживали, поэтому он никого не подведет;
  • журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником нашими преимуществами может быть только техническая и мотивация.

Кто такой Виталий Дейнега

Виталий Дейнега - волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым".

В 2020 году совместно с Министерством иностранных дел Украины собрал средства среди украинских дипломатов для помощи военным в борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны.

Отметим, ранее в одном из журналистских расследований утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.

В результате этого уволили заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и директора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого. Позже суд их арестовал.

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Министерство обороны УкраиныАлексей Резников