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Британская разведка оценила способность российской армии воевать в условиях зимы

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Украина, Понедельник 14 ноября 2022 08:49
Британская разведка оценила способность российской армии воевать в условиях зимы Фото: зимние трудности снизят и так невысокий моральный дух российской армии (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Зима сильно повлияет на условия, в которых идет российско-украинская война. Дополнительные трудности снизят и так невысокий моральный дух российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, зима внесет коррективы как для российских, так и для украинских сил. Изменения светового дня, температуры и погоды создадут уникальные проблемы для сражающихся солдат.

"Любые решения, которые примет российский Генштаб, будут частично продиктованы наступлением зимы", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии отмечают, что световой день сократится до менее 9 часов в день по сравнению с 15-16 часами в разгар лета. Это приведет к меньшему количеству наступлений и более статичным линиям обороны. Приборы ночного видения являются ценностью, что еще больше усугубляет нежелание сражаться ночью.

Кроме того, средняя температура снизится с 13 градусов в период с сентября по ноябрь до нуля в период с декабря по февраль. Войска, не имеющие зимней одежды и жилья, с большой долей вероятности могут пострадать от ран. Кроме того, окно "золотого часа" для спасения тяжелораненого солдата сокращается примерно наполовину, что значительно увеличивает риск контакта с противником.

"Сама погода, вероятно, принесет увеличение количества осадков, скорости ветра и снегопадов. Каждое из них создаст дополнительные проблемы для и без того низкого морального духа российских войск", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, Россия придает приоритет ударам по гражданской инфраструктуре Украины над военными целями.

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