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У Резникова объяснили, чего хотела добиться Россия подрывом Каховской ГЭС

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне при помощи подрыва Каховской гидроэлектростанции хотели приостановить процесс деоккупации. Но враг получил противоположный эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Она отметила, что подрыв Каховской ГЭС способен привести к серьезной экологической и гуманитарной катастрофе.

"Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с происходящих в Белгородской области событий. Вместо этого российские оккупанты получили противоположный эффект", - написала чиновница.

Маляр уточнила, что сейчас в критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонской области, поскольку подрыв дамбы лишил их пресной воды.

Кроме этого, по словам замминистра обороны, были затоплены позиции российских военных подразделений. Это может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотическом порядке.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские солдаты сегодня, 6 июня, ночью подорвали Каховскую ГЭС, которая ранее была заминирована. Действия врага могут привести к затоплению около 80 населенных пунктов Херсонской области.

При этом по состоянию на 15:00 из населенных пунктов на правобережье Херсонской области эвакуировали уже около 1300 человек.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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