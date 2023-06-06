UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Резнікова пояснили, чого хотіла досягти Росія підривом Каховської ГЕС

Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіяни за допомогою підриву Каховської гідроелектростанції хотіли призупинити деокупацію. Але ворог отримав протилежний ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

Вона зазначила, що підрив Каховської ГЕС здатний призвести до серйозної екологічної та гуманітарної катастрофи.

"Цілеспрямований підрив дамби було здійснено російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, що відбуваються в Бєлгородській області. Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект", - написала чиновниця.

Маляр уточнила, що зараз у критичному стані перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області, оскільки підрив дамби позбавив їх прісної води.

Крім цього, за словами заступника міністра оборони, було затоплено позиції російських військових підрозділів. Це може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їхньої детонації в хаотичному порядку.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські солдати сьогодні, 6 червня, вночі підірвали Каховську ГЕС, яка раніше була замінована. Дії ворога можуть спричинити затоплення близько 80 населених пунктів Херсонської області.

При цьому станом на 15:00 з населених пунктів на правобережжі Херсонської області евакуювали вже близько 1300 осіб.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниХерсонська областьКаховська ГЕСВійна Росії проти України