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Резникова может сменить военный. Буданов среди кандидатов

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Министр обороны Алексей Резников в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Об этом сообщают информированные источники РБК-Украина.

Место Резникова должен занять профессиональный военный, один из вариантов - начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

При этом планируется, что Резников останется в команде, хотя разговоры о его переводе на должность министра юстиции не соответствуют действительности, сообщают источники.

Эти и другие кадровые вопросы могут обсуждаться сегодня на заседании фракции "Слуги народа".

Как сообщалось ранее, недавно СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.

В связи с этим был уволен заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалова и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.

К тому же, Минобороны уволило руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александра Лиева по собственному желанию после сообщений в СМИ о якобы наличии у него российского паспорта. Однако наличие паспорта страны-агрессора не подтвердили в министерстве, а сами журналисты позже опровергли эту информацию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что уже под восемью министрами "качается кресло".

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Алексей РезниковМинистерство обороны РФ