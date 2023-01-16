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Резников проведет встречу со Столтенбергом на полях "Рамштайна"

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Понедельник 16 января 2023 15:39
Резников проведет встречу со Столтенбергом на полях "Рамштайна" Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в восьмом заседании контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии. На полях саммита у него запланирована встреча с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз НАТО.

Как говорится в сообщении альянса, встречу возглавит глава Пентагона Ллойд Остин. Саммит будет посвящен войне и связанными с ней вопросами безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры по НАТО.

"На полях встречи генеральный секретарь проведет двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными должностными лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Пентагона Остин в контексте предстоящей встречи "Рамштайн" отметил, что Штаты будут поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

Также РБК-Украина рассказывало, что известно о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать.

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