Резников встретился с главой Пентагона: договорились работать над победой Украины

Резников сообщил, что он рад встретиться со своим американским коллегой и крупным другом министром обороны США Ллойдом Остином.

"Партнерство Украина-США крепкое. Мы будем продолжать работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе", - подчеркнул министр.

Помощь от США

Напомним, что в среду, 31 мая, США объявили очередной пакет военной помощи для Украины.

Его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов. В этом пакете Украина сможет получить:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot,

ракеты AIM-7,

ЗРК Stinger,

ПВО Avenger.

К тому же, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил сегодня, что страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине во время саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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