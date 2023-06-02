UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков зустрівся з главою Пентагону: домовилися працювати над перемогою України

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков та його колега Ллойд Остін (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Каріна Левицька

Україна та США продовжують працювати для забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter.

Резніков повідомив, що він був радий зустрітися зі своїм американським колегою та великим другом міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Партнерство Україна-США міцне. Ми продовжуватимемо працювати для забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі", - наголосив міністр.

Допомога від США

Нагадаємо, що в середу, 31 травня, США оголосили черговий пакет військової допомоги для Україні.

Його вартість оцінюється у 300 мільйонів доларів. У цьому пакеті Україна зможе отримати:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot,
  • ракети AIM-7,
  • ЗРК Stinger,
  • ППО Avenger.

До того ж державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив сьогодні, що країни-члени НАТО планують виділити потужний пакет політичної та матеріальної допомоги Україні під час саміту, що пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Министерство обороны РФВійна Росії проти України