Резніков зустрівся з главою Пентагону: домовилися працювати над перемогою України

Резніков повідомив, що він був радий зустрітися зі своїм американським колегою та великим другом міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Партнерство Україна-США міцне. Ми продовжуватимемо працювати для забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі", - наголосив міністр.

Допомога від США

Нагадаємо, що в середу, 31 травня, США оголосили черговий пакет військової допомоги для Україні.

Його вартість оцінюється у 300 мільйонів доларів. У цьому пакеті Україна зможе отримати:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot,

ракети AIM-7,

ЗРК Stinger,

ППО Avenger.

До того ж державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив сьогодні, що країни-члени НАТО планують виділити потужний пакет політичної та матеріальної допомоги Україні під час саміту, що пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

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