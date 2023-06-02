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Резников встретился с главой Пентагона: договорились работать над победой Украины

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Украина, Пятница 02 июня 2023 17:57
Резников встретился с главой Пентагона: договорились работать над победой Украины Фото: министр обороны Украины Алексей Резников и его коллега Ллойд Остин (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Карина Левицкая

Украина и США продолжают работать по обеспечению победы Украины и восстановлению мира в Европе.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter.

Резников сообщил, что он рад встретиться со своим американским коллегой и крупным другом министром обороны США Ллойдом Остином.

"Партнерство Украина-США крепкое. Мы будем продолжать работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе", - подчеркнул министр.

Помощь от США

Напомним, что в среду, 31 мая, США объявили очередной пакет военной помощи для Украины.

Его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов. В этом пакете Украина сможет получить:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot,
  • ракеты AIM-7,
  • ЗРК Stinger,
  • ПВО Avenger.

К тому же, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил сегодня, что страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине во время саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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