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Резніков зустрівся з главою Пентагону: домовилися працювати над перемогою України

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Україна, П'ятниця 02 червня 2023 17:57
Резніков зустрівся з главою Пентагону: домовилися працювати над перемогою України Фото: міністр оборони України Олексій Резніков та його колега Ллойд Остін (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Каріна Левицька

Україна та США продовжують працювати для забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter.

Резніков повідомив, що він був радий зустрітися зі своїм американським колегою та великим другом міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Партнерство Україна-США міцне. Ми продовжуватимемо працювати для забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі", - наголосив міністр.

Допомога від США

Нагадаємо, що в середу, 31 травня, США оголосили черговий пакет військової допомоги для Україні.

Його вартість оцінюється у 300 мільйонів доларів. У цьому пакеті Україна зможе отримати:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot,
  • ракети AIM-7,
  • ЗРК Stinger,
  • ППО Avenger.

До того ж державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив сьогодні, що країни-члени НАТО планують виділити потужний пакет політичної та матеріальної допомоги Україні під час саміту, що пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

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