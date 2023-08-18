Резников о "зеленом свете" относительно F-16: доказали, что невозможно возможно

"Великолепные новости от наших друзей из Соединенных Штатов! Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как наши пилоты завершат обучение. Украина доказала, что невозможно возможно", - заявил министр.

Он подчеркнул, что украинские военные доказали, что они способны быстро учиться.

"Вскоре мы докажем, что победа Украины неизбежна. Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в США, Нидерландах и Дании. Вперед к Победе!", - подчеркнул Резников.

Передача Украины F-16

Напомним, украинские официальные лица и военные уже достаточно долго просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы оградиться от постоянных российских обстрелов, а также составить конкуренцию авиации РФ.

Вчера, 17 августа, США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.