ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков про завершення війни з Росією: це реально зробити ще цього року

Новость на русском →
Київ, Субота 04 червня 2022 20:16
Резніков про завершення війни з Росією: це реально зробити ще цього року Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Війна Росії проти України може завершитися ще в 2022 році. Москву мають зупинити українці, щоб вона не вторглася в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

"Росія продовжує докладати зусиль щодо окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще в цьому році", - заявив він на Міжнародному форумі безпеки GLOBSEC-2022.

За його словами, кремлівська влада мріє зібрати "всі російські землі".

"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми повинні зупинити Росію і стримувати в майбутньому", - підкреслив Резніков і додав, що російські військові - це не регулярна цивілізована армія, а вбивці, мародери і гвалтівники.

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що війна проти України триватиме до досягнення всіх поставлених цілей. При цьому окупація півдня країни не називалася на початку "спецоперації" в якості мети.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що завершення війни залежить від сторін конфлікту і позиції об'єднаного Заходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні