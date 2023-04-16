Более полутысячи окупантов и самолет: Генштаб обновил потери РФ
Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 520 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла более 182 тысяч солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери русской армии по состоянию на 16.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 182 070 (+520) человек ликвидировано,
- танков - 3657 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7083 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2795 (+10) ед,
- РСЗО - 538 (+3) ед,
- средства ПВО - 284 (+1) ед,
- самолетов - 308 (+1) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2339 (+0),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5658 (+12) ед,
- специальная техника - 326 (+2).
Напомним, за сутки украинские военные отбили более 60 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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