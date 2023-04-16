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Более полутысячи окупантов и самолет: Генштаб обновил потери РФ

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Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 08:17
Более полутысячи окупантов и самолет: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинские бойцы уничтожили еще 520 оккупантов (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 520 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла более 182 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери русской армии по состоянию на 16.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 182 070 (+520) человек ликвидировано,
  • танков - 3657 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7083 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2795 (+10) ед,
  • РСЗО - 538 (+3) ед,
  • средства ПВО - 284 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+1) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2339 (+0),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5658 (+12) ед,
  • специальная техника - 326 (+2).

Напомним, за сутки украинские военные отбили более 60 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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