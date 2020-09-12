Резніков про зустріч радників "нормандської четвірки": переговори складні, але робочі

Вчорашні переговори політичних радників "нормандської четвірки" у Берліні були складними, але робочими. Переговори між радниками не завершені й найближчим часом має відбутися нова зустріч, за результатами якої може бути спільна заява.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова української делегації в Берліні, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За словами Резнікова, сьогодні політичні радники обговорили декілька важливих гуманітарних питань, не прив'язуючи їх до таких питань, як проведення місцевих виборів на Донбасі.

"Ключовими речами, на мій погляд, були питання гуманітарного характеру, а саме: питання продовження режиму припинення вогню на Донбасі, питання взаємного обміну (полоненими - ред.), питання розмінування та інші питання, обговорені у Парижі, такі як допуск комітету Червоного Хреста (до полонених в ОРДЛО - ред.), не прив'язуючи їх до питання місцевих виборів. Це була окрема тема", - зазначив він.

Віце-прем'єр вважає, що говорити про досягнення домовленостей, які можна було б підписати, поки зарано.

"Але точно, як я вважаю, між сторонами не було протиріч щодо продовження режиму припинення вогню та щодо заклику сторін підтримувати ухвалений для цього комплекс заходів. Це факт", - додав він.

Крім того, Резніков висловив сподівання, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи після зустрічі політичних радників буде більш продуктивним.

Нагадаємо, під час зустрічі політичних радників не вдалося домовитися про дату зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Берліні.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував нову зустріч політичних радників.