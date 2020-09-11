Зустріч радників "нормандської четвірки": що відомо

Фото: лідери "нормандської четвірки" (kremlin.ru)

Сьогодні, 11 вересня, пройде зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". Український президент Володимир Зеленський сподівається, що вона принесе конкретні рішення та результати, що наразі відомо - в матеріалі РБК-Україна.

Делегація України прибула в Берлін

Станом на 13:30, в Берлін прибула українська делегація, яку очолює віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Також в складі делегації голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна докладатиме всіх зусиль для врегулювання ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна прагне провести зустріч лідерів "нормандської четвірки", але все залежить від політичної волі Росії.

"Ми сподіваємося, що РФ проявить політичну волю для її (нормандської зустрічі, - ред.) проведення і зробить кроки, необхідні для того, щоб наші лідери напрацювали конкретні результати", - наголосив він.

Голови МЗС "нормандської четвірки" налаштовані на зустріч у вересні

Після зустрічі радників планується нормандська зустріч голів Міністерств закордонних справ. Також проведення цієї зустрічі залежить від домовленостей радників. Відповідну заяву зробив український міністр Дмитро Кулеба.

Зеленський заявив про можливість закінчення війни на Донбасі після саміту

Український президент висловив сподівання, що нормандська зустріч позитивно вплине на ситуацію на Донбасі. Говорячи про імплементацію рішень попередньої зустрічі лідерів у нормандському форматі у Парижі 9 грудня 2019 року, президент зазначив, що все просувається, але не так швидко, як очікував.

Зустріч радників "нормандської четвірки" вже було скасовано

Зустріч радників мала відбутись ще 28 серпня, але її було скасовано. Офіційною причиною тоді назвали відрядження радника президента Франції.

Хоча російські ЗМІ поширили інформацію про те, що зустріч була перенесена нібито через розбіжності. Російський "Інтерфакс" стверджував, що сторони не змогли погодити проекти підсумкових заяв.

Зазначимо, нормандський саміт включає в себе представників України, Росії, Німеччини та Франкії. Попередня зустріч лідерів відбулась у грудні 2019 року.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна говориться, з чим Україна і Росія виходять на берлінські переговори по Донбасу.

Також видання писало, що Росія намагається повернути собі ініціативу у переговорах по Донбасу.