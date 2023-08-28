Резников ответил, говорил ли с Зеленским об отставке и вспомнил о Голгофе

Министру задали вопрос, обсуждает ли он с президентом возможность своей отставки.

"95% общения с Зеленским касается обеспечения Сил безопасности и обороны. Остальное - что делать после победы", - ответил он.

Резников также добавил, что президент сегодня согласно Конституции определяет, кому быть министром обороны и министром иностранных дел.

"Он точно знает, что я не просился на эту должность. Наоборот, я отговаривал его от этого назначения. Он точно знает, что и сколько я сделал, и он точно знает, что если он поручит другой важный проект, я с радостью соглашусь. Потому что эта должность - это Голгофа", - добавил министр.

На вопрос, есть ли сейчас общение с президентом относительно отставки, Резников отрицательно покачал головой.

По словам Резникова, он обсуждал с Зеленским несколько "проектов", которыми бы он хочет заняться, в том числе еще в 2021 году, до назначения министром обороны.

"У президента на столе проекты, которые я мог бы делать, они в интересах Украины, повышения нашей обороноспособности", - сказал он.

При этом он не дал прямого ответа на вопрос, предлагал ли ему Зеленский должность посла Украины в Великобритании.

Голгофа - это холм, на котором был распят Иисус Христос. По библейским описаниям, это место находится вблизи Иерусалима.

Что этому предшествовало

Слухи об отставке Резникова ходят давно. В частности, после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции по завышенным ценам.

К примеру, на прошлой неделе Резников предложил пари нардепу и журналисту из-за скандала с закупкой курток для военных Минобороны. Он заявил, что готов подать в отставку, если окажется, что ведомство поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних. В противном случает он предложил депутату Анастасии Радиной сложить мандат, а журналисту Михаилу Ткачу - уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.

Кроме того, недавно нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Резникова могут отправить в отставку и назначить послом в Британии. По его словам, должность министра обороны может занять руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Журналисты также задавали вопрос об отставке Резникова президенту. Зеленский заявил, что комментирует отставки после соответствующих указов.

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